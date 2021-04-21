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«Лос-Анджелес» дома обыграл «Анахайм», у Волкова «-2»

«Лос-Анджелес» дома обыграл «Анахайм», у Волкова «-2»
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» дома обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Карл Грундстрём, Анже Копитар, Андреас Атанасиу и Блейк Лизотт. За «Анахайм» единственный гол забил Кэм Фаулер. Российский форвард Александр Волков за 12.39 на площадке дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-2».

Эта победа стала для «Кингз» четвёртой в последних 10 играх, у «Дакс» это седьмое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 24 апреля «Лос-Анджелес» проведёт дома с «Миннесотой Уайлд», а «Анахайм» 25 апреля примет «Вегас Голден Найтс».

НХЛ - регулярный чемпионат
21 апреля 2021, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Грундстрём (Атанасиу, Лизотт) – 05:26' (5x5)   2:0 Копитар (Даути, Браун) – 28:31' (5x5)   3:0 Атанасиу (Мяяття, Лизотт) – 30:48' (5x5)   4:0 Лизотт (Грундстрём, Атанасиу) – 50:50' (5x5)   4:1 Фаулер (Ракелль, Комтуа) – 54:36' (5x5)

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

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