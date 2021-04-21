«Лос-Анджелес» дома обыграл «Анахайм», у Волкова «-2»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» дома обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 4:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Карл Грундстрём, Анже Копитар, Андреас Атанасиу и Блейк Лизотт. За «Анахайм» единственный гол забил Кэм Фаулер. Российский форвард Александр Волков за 12.39 на площадке дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-2».
Эта победа стала для «Кингз» четвёртой в последних 10 играх, у «Дакс» это седьмое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 24 апреля «Лос-Анджелес» проведёт дома с «Миннесотой Уайлд», а «Анахайм» 25 апреля примет «Вегас Голден Найтс».
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.
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