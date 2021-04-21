Куинн — об 1:6: иногда «Рейнджерс» заносит — нельзя так играть и ждать, что это даст успех

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн покритиковал свою команду после поражения от «Айлендерс» в матче НХЛ (1:6).



«Мне не нравилась наша игра и до того, как Джейкоб Труба получил травму. Мы не играли так, чтобы у нас был шанс на победу. Действовали небрежно, слишком рискованно. Мы играли недостаточно быстро, а когда Труба получил травму, стало ещё хуже. Когда мы забиваем голы, как в предыдущих матчах, мы начинаем играть так, как сегодня. Иногда нас заносит, а против такого соперника, в матчах такого масштаба, это не работает. Нельзя так играть и ждать, что это принесёт успех. Сегодня мы поняли это на собственной шкуре. Когда проигрываешь 1:6 в такой манере, это унизительно», — цитирует Куинна сайт НХЛ.



«Рейнджерс» находятся на пятом месте Восточного дивизиона, отставая от «Бостона», идущего четвёртым, на шесть очков. Кроме того, у «Брюинз» два матча в запасе.