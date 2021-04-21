Куинн — об 1:6: иногда «Рейнджерс» заносит — нельзя так играть и ждать, что это даст успех

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн покритиковал свою команду после поражения от «Айлендерс» в матче НХЛ (1:6).
«Мне не нравилась наша игра и до того, как Джейкоб Труба получил травму. Мы не играли так, чтобы у нас был шанс на победу. Действовали небрежно, слишком рискованно. Мы играли недостаточно быстро, а когда Труба получил травму, стало ещё хуже. Когда мы забиваем голы, как в предыдущих матчах, мы начинаем играть так, как сегодня. Иногда нас заносит, а против такого соперника, в матчах такого масштаба, это не работает. Нельзя так играть и ждать, что это принесёт успех. Сегодня мы поняли это на собственной шкуре. Когда проигрываешь 1:6 в такой манере, это унизительно», — цитирует Куинна сайт НХЛ.
«Рейнджерс» находятся на пятом месте Восточного дивизиона, отставая от «Бостона», идущего четвёртым, на шесть очков. Кроме того, у «Брюинз» два матча в запасе.
- 21 апреля 2021
-
10:41
-
10:25
-
10:25
-
10:12
-
10:00
-
09:55
-
09:46
-
09:30
-
09:30
-
09:16
-
08:29
-
07:39
-
07:18
-
06:37
-
06:13
-
04:44
-
04:40
-
04:30
-
04:23
-
02:58
-
01:19
-
00:55
- 20 апреля 2021
-
23:59
-
23:34
-
23:19
-
23:04
-
23:01
-
22:56
-
22:52
-
22:33
-
22:25
-
22:23
-
22:12
-
22:10
-
21:55