Якубов: в «Ак Барсе» произойдут изменения, кому-то скажем большое спасибо
Генеральный директор «Ак Барса» Рафик Якубов ответил на вопрос, кто из игроков покинет команду в межсезонье.
«Коллеги, есть регламент, согласно которому все контракты игроков заканчиваются 30 апреля. Мы ведём переговоры, это ни для кого не секрет. Конечно, в команде произойдут перемены. С кем-то придётся расстаться, кому-то скажем большое спасибо, придут новые игроки. До 30 апреля просто не имею права оглашать фамилии тех, с кем расстаёмся», — слова Якубова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
«Ак Барс» в плей-офф Кубка Гагарина сезона 2020/2021 дошёл до финала Восточной конференции, в котором уступил омскому «Авангарду» в семи матчах. Казанский клуб является трёхкратным обладателем главного трофея КХЛ.
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