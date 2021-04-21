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Квартальнов: вся желтизна идёт про «Ак Барс», ни про одну другую команду!

Квартальнов: вся желтизна идёт про «Ак Барс», ни про одну другую команду!
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов резко высказался в адрес журналистов после вопроса о ситуации с нападающим Стефаном Да Костой, который должен продолжить карьеру в «Автомобилисте».

«Вы говорите про Да Косту, а откуда эта информация пришла? Вам лично Да Коста это говорил? Ни про одну команду в плей-офф никаких источников не было, это закрытая информация. Здесь я много читаю всех моментов. Да Коста, Доус, Зарипов, тренер… Только о нашей команде пишутся все домыслы, ни об одной другой команде! Мы как на базаре, начинаем брать всё, что угодно.

Я болею всей душой за «Ак Барс», но сам из Воскресенска, за который я тоже буду переживать всю жизнь. Я говорю к тому, что ребята всё читают, они переживают. В другую команду никакие источники не вбрасываются! Значит, у других команд всё идеально, а у нас нет. Вся желтизна идёт на нашу команду, это читают ребята!», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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