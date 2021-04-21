Петербургский «Динамо-Юниор» переедет в Великий Новгород

Гендиректор «Динамо» (Москва) Евгений Кровопусков высказался о переезде команды «Динамо-Юниор» из Санкт-Петербурга в Великий Новгород.
«Я подтверждаю эту информацию, у меня была встреча с губернатором Великого Новгорода Андреем Никитиным. Они очень хотят развивать эту историю. Ещё до нас были проведены переговоры Сергеем Черкасом, мы поддержали данную идею. Губернатор и правительство Новгорода создают шикарные условия. Это совместный проект с правительством Великого Новгорода.
В конце мая мы должны подписать соглашение, и ребятишки будут играть там. Насколько мы смотрели и социологию по данному вопросу, люди очень заинтересованы, они хотят. У них вообще было предложение создать сразу молодёжную команду, а наше – действовать постепенно. В Новгороде будет хоккей», — передаёт слова Кровопускова корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.
- 21 апреля 2021
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