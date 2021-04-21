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Экс-помощника Знарка ограбили в ночном клубе

Экс-помощника Знарка ограбили в ночном клубе
Хоккей 0

Бывший помощник Олега Знарка Владимир Федосов был ограблен в Нижнем Новгороде.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», в ночном клубе Z-TOP с его руки сняли часы Hublot стоимостью около 800 000 рублей. Инцидент произошёл ночью с 16 на 17 апреля. Ближе к утру мужчина общался с двумя молодыми людьми, которые, предположительно, и ограбили тренера.

Сообщается, что полиция отсмотрела камеры и установила приметы подозреваемых. А заодно и организовала проверку ночного клуба — он не имел права работать после 3 часов ночи.

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