Должен ли Артемий Панарин сыграть за сборную России на ЧМ-2021?

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не сыграет на чемпионате мира по хоккею в Риге.

Отмечалось, что есть две основные причины: непростой сезон в НХЛ и ситуация, которая сложилась вокруг игрока после скандальных высказываний Андрея Назарова.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Должен ли Артемий Панарин сыграть за сборную России на ЧМ-2021?»

Пройти опрос можно на Quiz.

Напомним, бывший главный тренер «Витязя» Андрей Назаров в феврале сообщил, что Артемий Панарин, выступавший тогда за подмосковный клуб, избил 18-летнюю девушку в Риге в 2011 году. Панарин после этого пропустил несколько матчей «Рейнджерс» и вернулся к тренировкам 10 марта.



Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.