Ротенберг — о Воронкове: травма неприятная, но излечимая. Рассчитываем на его возвращение

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал состояние здоровья нападающего «Ак Барса» Дмитрия Воронкова, вызванного в расположение сборной России. По мнению генерального менеджера казанского клуба Рафика Якубова, хоккеист не сможет сыграть на ЧМ-2021.



«Дмитрий Воронков сейчас находится в расположении сборной. На базе в Новогорске он, как и ещё несколько хоккеистов, занимаются по индивидуальной программе.



Дмитрий постепенно восстанавливается, занимается в зале и на льду. В ближайших контрольных матчах он не сможет принять участие.



Мы рассчитываем, что он вернётся в общую группу к 9 мая. Травма неприятная, но излечимая.



Дима сделал мужественный поступок — заблокировал бросок, приняв его на себя. Мы рассчитываем, что он сможет помочь сборной. Такие самоотверженные игроки очень нужны», — приводит слова Ротенберга «Р-Спорт».

Генменеджер «Ак Барса»: Воронков не сыграет на чемпионате мира, он есть не может