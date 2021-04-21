Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Ротенберг — о Воронкове: травма неприятная, но излечимая. Рассчитываем на его возвращение

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Ротенберг — о Воронкове: травма неприятная, но излечимая. Рассчитываем на его возвращение
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал состояние здоровья нападающего «Ак Барса» Дмитрия Воронкова, вызванного в расположение сборной России. По мнению генерального менеджера казанского клуба Рафика Якубова, хоккеист не сможет сыграть на ЧМ-2021.

«Дмитрий Воронков сейчас находится в расположении сборной. На базе в Новогорске он, как и ещё несколько хоккеистов, занимаются по индивидуальной программе.

Дмитрий постепенно восстанавливается, занимается в зале и на льду. В ближайших контрольных матчах он не сможет принять участие.

Мы рассчитываем, что он вернётся в общую группу к 9 мая. Травма неприятная, но излечимая.

Дима сделал мужественный поступок — заблокировал бросок, приняв его на себя. Мы рассчитываем, что он сможет помочь сборной. Такие самоотверженные игроки очень нужны», — приводит слова Ротенберга «Р-Спорт».

Генменеджер «Ак Барса»: Воронков не сыграет на чемпионате мира, он есть не может
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по хоккею 2021
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021