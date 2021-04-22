«Чикаго» обыграл «Нэшвилл», отыгравшись с 1:4. У Задорова голевая передача и «+1»

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал на своём льду «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 в овертайме.
В основное время «Нэшвилл» был близок к победе, ведя к началу 3-го периода в счёте – 4:1. Однако хоккеистам «Чикаго» удалось с 10-ю по 13-ю минуты забросить три шайбы и перевести игру в овертайм. В основное время за «Нэшвилл» отличились Ээли Толванен, Колтон Сиссонс, Микаэль Гранлунд и Люк Канин, а за «Чикаго» забрасывали Пиус Зутер, Уайатт Калинюк, Винни Хиностроза и Доминик Кубалик. Победу «Блэкхоукс» в овертайме принёс точный бросок канадского форварда Брэндона Хагеля.
Российский форвард «Нэшвилла» Яков Тренин провёл на льду 9 минут 56 секунд и не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности «0». На счету его соотечественника из «Чикаго» защитника Никиты Задорова одна голевая передача и коэффициент полезности «+1» за 16.31 на льду.
«Чикаго Блэкхоукс», набрав 49 очков в 47 встречах, занимает 6-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Нэшвилл Предаторз» (52) – 4-е.
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