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«Чикаго» обыграл «Нэшвилл», отыгравшись с 1:4. У Задорова голевая передача и «+1»

«Чикаго» обыграл «Нэшвилл», отыгравшись с 1:4. У Задорова голевая передача и «+1»
Хоккей / НХЛ 0
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В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал на своём льду «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 в овертайме.

В основное время «Нэшвилл» был близок к победе, ведя к началу 3-го периода в счёте – 4:1. Однако хоккеистам «Чикаго» удалось с 10-ю по 13-ю минуты забросить три шайбы и перевести игру в овертайм. В основное время за «Нэшвилл» отличились Ээли Толванен, Колтон Сиссонс, Микаэль Гранлунд и Люк Канин, а за «Чикаго» забрасывали Пиус Зутер, Уайатт Калинюк, Винни Хиностроза и Доминик Кубалик. Победу «Блэкхоукс» в овертайме принёс точный бросок канадского форварда Брэндона Хагеля.

Российский форвард «Нэшвилла» Яков Тренин провёл на льду 9 минут 56 секунд и не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности «0». На счету его соотечественника из «Чикаго» защитника Никиты Задорова одна голевая передача и коэффициент полезности «+1» за 16.31 на льду.

«Чикаго Блэкхоукс», набрав 49 очков в 47 встречах, занимает 6-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Нэшвилл Предаторз» (52) – 4-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 апреля 2021, четверг. 02:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
5 : 4
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Зутер (Хагель) – 04:14' (5x5)   1:1 Толванен (Арвидссон, Джохансен) – 14:16' (5x5)   1:2 Сиссонс – 33:39' (5x5)   1:3 Гранлунд (Экхольм) – 39:59' (5x5)   1:4 Канин (Гранлунд, Йози) – 40:58' (5x5)   2:4 Калинюк (Кейн, Хагель) – 50:04' (5x5)   3:4 Хиностроза (Дак, Задоров) – 51:13' (5x5)   4:4 Кубалик (Зутер) – 52:55' (5x5)   5:4 Хагель (Хиностроза, Дак) – 63:00' (3x3)
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