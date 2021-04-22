«Вегас» стал первой командой, пробившейся в плей-офф НХЛ, и вошёл в историю лиги
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 5:2. Эта победа стала для «Голден Найтс» восьмой подряд и девятой в последних 10 играх.
В активе подопечных Питера Дебура стало 68 очков после 46 матчей. Благодаря этому результату «Золотые рыцари» стали первой командой, кто гарантировал себе участие в плей-офф НХЛ. Также «Вегас» вошёл в историю лиги, стал всего четвёртой командой, пробивавшейся в розыгрыш Кубка Стэнли в каждом из четырёх сезонов с момента дебюта в лиге.
Рекорд по этому показателю принадлежит «Эдмонтон Ойлерз» (13; 1980–1992), второе место занимает «Нью-Йорк Рейнджерс» (9; 1927–1935), а топ-3 замыкает «Сент-Луис Блюз» (6; 1968–1973).
Кто попадёт в плей-офф, а кто отправится в отпуск? Интриги конца регулярки в НХЛ
Команда Панарина набрала отличный ход, но пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли ей поможет только серия побед над главным соперником в лиге.
Рекомендуем вам
- 22 апреля 2021
-
07:39
-
07:37
-
07:15
-
07:14
-
06:54
-
06:38
-
06:36
-
06:30
-
06:20
-
04:43
- 21 апреля 2021
-
23:39
-
23:14
-
22:49
-
22:36
-
21:50
-
21:04
-
21:00
-
20:49
-
20:23
-
20:11
-
19:54
-
19:39
-
19:14
-
18:54
-
18:28
-
17:40
-
17:28
-
17:25
-
17:08
-
17:00
-
16:58
-
16:40
-
15:57
-
15:47
-
15:21
Партнерский контент
Рекомендуем вам