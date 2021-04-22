«Вегас» стал первой командой, пробившейся в плей-офф НХЛ, и вошёл в историю лиги

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 5:2. Эта победа стала для «Голден Найтс» восьмой подряд и девятой в последних 10 играх.

В активе подопечных Питера Дебура стало 68 очков после 46 матчей. Благодаря этому результату «Золотые рыцари» стали первой командой, кто гарантировал себе участие в плей-офф НХЛ. Также «Вегас» вошёл в историю лиги, стал всего четвёртой командой, пробивавшейся в розыгрыш Кубка Стэнли в каждом из четырёх сезонов с момента дебюта в лиге.

Рекорд по этому показателю принадлежит «Эдмонтон Ойлерз» (13; 1980–1992), второе место занимает «Нью-Йорк Рейнджерс» (9; 1927–1935), а топ-3 замыкает «Сент-Луис Блюз» (6; 1968–1973).