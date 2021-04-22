Вратарь «Вегаса» Ленер заявил, что НХЛ лгала игрокам, чтобы заставить их сделать прививку

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер раскритиковал Национальную хоккейную лигу, заявив, что её руководство пошло на обман, чтобы заставить игроков делать прививку от коронавируса.



«Около месяца назад, когда я вернулся после сотрясения, нам сказали, что если определённое количество игроков сделает прививку, появятся новые правила. Нам показали протоколы NBA, сказали, что можно будет вернуться к более или менее нормальной жизни. Нам обещали изменения, что через 10 дней после повторной вакцинации мы сможем снова наслаждаться жизнью. Вы знаете, что мы находимся в полной изоляции – не можем выходить из дома или отеля, ничего не можем делать. Это длится уже год, никто не обсуждает, какое влияние это оказывает на психологическое здоровье. У меня нет статистики, но со мной говорят многие люди, я вижу, какими бывают последствия.



Нам обещали, многие думали, стоит ли делать прививку. Я тоже не был уверен, но сделал прививку ради своего психического здоровья. А теперь они говорят, что ничего не будет, это неправильно. Я общался с представителями лиги и профсоюза, и вот что приводит меня в бешенство. Мне всё равно, что со мной будет, что лига может со мной сделать.



Вчера мне сказали, что НХЛ проводит опросы всех команд, чтобы узнать, кто сделал прививку, а кто нет, и что они не собираются менять правила для нас, пока все игроки не получат вакцину, чтобы она не давала конкурентное преимущество. Я просто обалдел, если честно.



Тут две проблемы. Первая – нам обещали кое-что за то, что мы сделаем прививку, которую не все горели желанием делать. Это была ложь, неприкрытая ложь. Теперь они говорят о конкурентном преимуществе, это возмутительно. Вторая – они ставят конкурентное преимущество выше человеческой жизни. Не поймите меня неправильно, я отдаю должное врачам, которые много сделали, в том числе для меня. Это не их вина, а лиги. Дело в ответственности, они думают о том, как бы их не засудили, а не о здоровье людей», — сказал Ленер на пресс-конференции.

«Мы заперты в тюрьме! Они лгали нам в лицо». Голкипер Ленер обрушился с критикой на НХЛ Заставляли делать прививку, обещая послабления в протоколах, но не сдержали слово.