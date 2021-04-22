«Северсталь» продлила соглашения с двумя форвардами команды
Череповецкая «Северсталь» продлила контракты с нападающими Максимом Казаковым и Андреем Алексеевым, сообщает официальный сайт клуба.
С 21-летним Казаковым контракт продлён на два сезона. В регулярном чемпионате этого сезона он провёл 28 игр, набрав 3 (1+2) очка, в плей-офф отыграл 3 матча. Всего за три сезона в КХЛ принял участие в 38 матчах.
С 32-летним Алексеевым контракт продлён на один сезон. В регулярном чемпионате этого сезона форвард провёл 52 игры, набрав 6 (3+3) очков. В плей-офф отыграл 4 матча, отдал 1 результативную передачу. Всего в лиге на его счету 238 игр и 43 (19+24) набранных очка.
Ранее «Северсталь» обменяла права на чешского голкипера Матея Маховского в рижское «Динамо» на денежную компенсацию.
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