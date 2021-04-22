«Авангард» — ЦСКА: онлайн-трансляция третьего матча финала Кубка Гагарина начнётся в 19:30

Сегодня, 22 апреля, на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоится третий матч финальной серии Кубка Гагарина плей-офф Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и ЦСКА.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19:30 мск. После двух матчей счёт в серии — 1-1.
Напомним, что первый матч завершился победой омичей 4:1, во втором ЦСКА переиграл «ястребов» 3:0. Армейцы вышkb в финал, переиграв в финале Западной конференции СКА в пяти матчах. «Авангард» в финале Востока был сильнее казанского «Ак Барса», выиграв в овертайме решающего, седьмого матча.
Впервые в истории КХЛ два раза подряд в финале играют одни и те же команды. ЦСКА и «Авангард» играли друг с другом в финале сезона-2018/2019, когда армейцы впервые в истории стали обладателями Кубка Гагарина. Сезон-2019/2020 КХЛ не был завершён из-за пандемии коронавируса.
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