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Российский форвард намерен играть за сборную Беларуси

ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Российский форвард намерен играть за сборную Беларуси
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Российский нападающий «Гомеля» Герман Нестеров выразил желание играть за сборную Беларуси.

Об этом сообщает Федерация хоккея Беларуси. Сейчас игроку оформляют ходатайство о получении белорусского гражданства. Нестеров был приглашен в расположение сборной и отправится с ней в Москву, где белорусы проведут товарищеские матчи со сборной России. Нестеров отыграл в чемпионате Беларуси последние четыре сезона.

«В сборной сейчас объективно кадровый дефицит центральных нападающих. В этом сезоне Герман здорово проявил себя в белорусской Экстралиге, в том числе в плей-офф, стал одним из лидеров бомбардирской гонки. Зная, что «Гомель» уже занимается оформлением паспорта, мы решили пригласить Нестерова в лагерь. Надеюсь, в матчах за нашу команду Герман будет не менее эффективен, чем в играх за «Гомель». Мы дадим ему шанс в спаррингах и посмотрим на результат. Получение белорусского паспорта вовсе не гарантирует Нестерову место в самолёте до Риги. Герман это понимает и готов к работе. Кроме того, есть ещё ряд процессуальных моментов по линии ИИХФ, которые следует соблюсти», — цитирует федерация главного тренера сборной Беларуси Михаила Захарова.

Нестеров — уроженец Нижнекамска и воспитанник местного хоккея.

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