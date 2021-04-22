«Авангард» — ЦСКА: лучший бомбардир плей-офф Шалунов забросил 12-ю шайбу

Сегодня, 22 апреля, в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» проходит третий матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и московским ЦСКА. Максим Шалунов вывел армейцев вперёд на 49-й минуте (счёт в матче — 2:1, идёт 50-я минута).
На 13-й минуте Корбан Найт поборолся за шайбу у ворот ЦСКА и отдал передачу на Рида Буше, который броском в пустые ворота открыл счёт в матче. На 19-й Александр Попов отдал шикарную передачу на Константина Окулова, который броском в касание сравнял счёт в матче.
Во втором периоде команды не забросили ни одной шайбы.
На 49-й минуте Максим Шалунов на левом пятаке получил передачу от Мэта Робинсона и бросил в дальнюю девятку.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
После двух матчей счёт в серии ничейный – 1-1.
В финале Восточной конференции «Авангард» победил «Ак Барс», выиграв серию в семи матчах — 4-3. В финальной серии Западной конференции ЦСКА оказался сильнее СКА — 4-2.
Напомним, впервые в истории КХЛ два раза подряд в финале встречаются одни и те же команды. Они играли друг с другом в финале сезона-2018/2019, когда армейцы впервые в истории стали обладателями Кубка Гагарина. Сезон-2019/2020 в КХЛ не был завершён из-за пандемии коронавируса.
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