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Хартли: «Авангард» расстроен результатом. Парни старались, но всё свелось к одному моменту

Хартли: «Авангард» расстроен результатом. Парни старались, но всё свелось к одному моменту
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение от ЦСКА в третьем финальном матче Кубка Гагарина (1:2).

«Конечно, мы расстроены такой концовкой и результатом. Ребята хорошо старались и выкладывались, но всё свелось к одному моменту. В целом, плотный матч, боевой, как и все в этой серии. Обидное поражение. С момента моего прихода в лиге я вижу, что ЦСКА великолепно играет в обороне, и в большинстве против них нужно быть более продуктивными и слаженными. Они здорово нейтрализуют меньшинство, но мы и сами были медленными в принятии решении. У Семёнова повреждение, он не смог закончить матч. Его состояние сейчас пока неизвестно», – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

ЦСКА обыграл «Авангард» и вышел вперёд в финальной серии Кубка Гагарина
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