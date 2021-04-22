Хартли: «Авангард» расстроен результатом. Парни старались, но всё свелось к одному моменту
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение от ЦСКА в третьем финальном матче Кубка Гагарина (1:2).
«Конечно, мы расстроены такой концовкой и результатом. Ребята хорошо старались и выкладывались, но всё свелось к одному моменту. В целом, плотный матч, боевой, как и все в этой серии. Обидное поражение. С момента моего прихода в лиге я вижу, что ЦСКА великолепно играет в обороне, и в большинстве против них нужно быть более продуктивными и слаженными. Они здорово нейтрализуют меньшинство, но мы и сами были медленными в принятии решении. У Семёнова повреждение, он не смог закончить матч. Его состояние сейчас пока неизвестно», – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
ЦСКА обыграл «Авангард» и вышел вперёд в финальной серии Кубка Гагарина
Рекомендуем вам
- 22 апреля 2021
-
22:23
-
22:20
-
22:15
-
22:13
-
22:06
-
21:49
-
21:43
-
21:33
-
21:06
-
20:26
-
20:13
-
20:08
-
19:56
-
19:39
-
18:54
-
18:49
-
18:44
-
18:31
-
18:13
-
17:52
-
17:32
-
16:59
-
16:52
-
16:24
-
16:04
-
16:04
-
15:49
-
15:24
-
15:00
-
14:54
-
14:48
-
14:39
-
14:23
-
13:52
-
13:46
Партнерский контент
Рекомендуем вам