Хартли: не знаю, почему Грубец так сыграл. То ли споткнулся, то ли пытался шайбу отразить
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал второй пропущенный гол омичей в третьем финальном матче с ЦСКА.
«Лидеры ЦСКА забивают весь сезон, они действуют активно в нападении и надёжно в обороне. Сегодня они забросили решающую шайбу. Не знаю, почему Грубец так сыграл в эпизоде со вторым голом. То ли он споткнулся, то ли пытался так отразить шайбу», – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, что армейцы обыграли омичей в третьем матче со счётом 2:1. После трёх игр столичная команда ведёт в серии – 2-1.
Четвёртая финальная встреча Кубка Гагарина состоится в Балашихе 24 апреля в 17:00 мск.
ЦСКА обыграл «Авангард» и вышел вперёд в финальной серии Кубка Гагарина
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