Хартли: не знаю, почему Грубец так сыграл. То ли споткнулся, то ли пытался шайбу отразить

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал второй пропущенный гол омичей в третьем финальном матче с ЦСКА.



«Лидеры ЦСКА забивают весь сезон, они действуют активно в нападении и надёжно в обороне. Сегодня они забросили решающую шайбу. Не знаю, почему Грубец так сыграл в эпизоде со вторым голом. То ли он споткнулся, то ли пытался так отразить шайбу», – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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Напомним, что армейцы обыграли омичей в третьем матче со счётом 2:1. После трёх игр столичная команда ведёт в серии – 2-1.

Четвёртая финальная встреча Кубка Гагарина состоится в Балашихе 24 апреля в 17:00 мск.