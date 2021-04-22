Андронов: понятия не имею, что случилось с вратарём «Авангарда» во втором голе

Нападающий ЦСКА Сергей Андронов поделился мнением о второй забитой шайбе в третьей финальной встрече Кубка Гагарина с «Авангардом» (2:1).
«Хорошая игра, отличный темп с обеих сторон, много моментов, мы чуть удачливее оказались. Понятия не имею, что произошло с вратарём «Авангарда» во втором голе, я на скамейке сидел в этот момент», – передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
После трёх матчей в серии ведут армейцы – 2-1. Следующая встреча состоится 24 апреля в Балашихе. Начало в 17:00 мск.
Напомним, впервые в истории КХЛ два раза подряд в финале встречаются одни и те же команды. Они играли друг с другом в финале сезона-2018/2019, когда армейцы впервые в истории стали обладателями Кубка Гагарина. Сезон-2019/2020 в КХЛ не был завершён из-за пандемии коронавируса.
- 22 апреля 2021
-
23:00
-
22:40
-
22:38
-
22:26
-
22:23
-
22:20
-
22:15
-
22:13
-
22:06
-
21:49
-
21:43
-
21:33
-
21:06
-
20:26
-
20:13
-
20:08
-
19:56
-
19:39
-
18:54
-
18:49
-
18:44
-
18:31
-
18:13
-
17:52
-
17:32
-
16:59
-
16:52
-
16:24
-
16:04
-
16:04
-
15:49
-
15:24
-
15:00
-
14:54
-
14:48