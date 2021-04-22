Андронов: понятия не имею, что случилось с вратарём «Авангарда» во втором голе

Нападающий ЦСКА Сергей Андронов поделился мнением о второй забитой шайбе в третьей финальной встрече Кубка Гагарина с «Авангардом» (2:1).

«Хорошая игра, отличный темп с обеих сторон, много моментов, мы чуть удачливее оказались. Понятия не имею, что произошло с вратарём «Авангарда» во втором голе, я на скамейке сидел в этот момент», – передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.



После трёх матчей в серии ведут армейцы – 2-1. Следующая встреча состоится 24 апреля в Балашихе. Начало в 17:00 мск.

Напомним, впервые в истории КХЛ два раза подряд в финале встречаются одни и те же команды. Они играли друг с другом в финале сезона-2018/2019, когда армейцы впервые в истории стали обладателями Кубка Гагарина. Сезон-2019/2020 в КХЛ не был завершён из-за пандемии коронавируса.