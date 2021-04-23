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Павел Заха вернулся в состав «Нью-Джерси» после травмы

Павел Заха вернулся в состав «Нью-Джерси» после травмы
Хоккей / НХЛ 0

Чешский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Павел Заха вернулся в состав команды после травмы, сообщает официальный «твиттер» клуба.

«Это был лишь вопрос времени, чтобы чувствовать себя комфортно на льду и не чувствовать боли. Приятно снова чувствовать себя комфортно. Я готов к игре сегодня», – цитирует форварда «твиттер» «Дэвилз».

Напомним, что последний матч Заха провёл за «Джерси» 12 апреля. Всего в текущем сезоне у нападающего 39 игр, в которых он набрал 25 очков: забросил 10 шайб и отдал 15 передач.

После 45 встреч «Нью-Джерси» занимает седьмое место в таблице Восточного дивизиона. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.

В следующем матче «Дэвилз» сыграют с «Питтсбург Пингвинс» 23 апреля в 2:00 мск.

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