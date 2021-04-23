«Каролина» забила победный гол после грубейшей ошибки Никиты Гусева при игре в большинстве

В Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала на своём льду «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.
Во втором периоде «Флорида» пропустила в большинстве после грубой ошибки российского нападающего Никиты Гусева. Мартин Нечас и Себастьян Ахо вышли два в ноль и последний отправил шайбу в ворота российского голкипера Сергея Бобровского, которая стала победной в этой встрече. Сам Гусев в этом матче отметился результативной передачей.
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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.
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