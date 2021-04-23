Три россиянина стали звёздами матча «Айлендерс» — «Вашингтон»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Айлендерс» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей по буллитам – 1:0.
Звездами матча стали три россиянина. Первой звездой признан голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов, который отразил 26 бросков. Вторая звезда – вратарь «Айлендерс» Семён Варламов, на счету которого 29 сейвов. Третьей звездой стал нападающий столичного клуба Евгений Кузнецов, который реализовал победный буллит.
«Вашингтон Кэпиталз», набрав 64 очка в 47 встречах, занимает первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. «Нью-Йорк Айлендерс» (63) – третье.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.
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