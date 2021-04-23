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Буллит Кузнецова и шат-аут Самсонова принесли «Вашингтону» победу над «Айлендерс»

Буллит Кузнецова и шат-аут Самсонова принесли «Вашингтону» победу над «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ 0
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Айлендерс» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей по буллитам – 1:0.

В основное время командам отличиться не удалось. Овертайм победителя также не выявил, а в победной серии бросок Евгения Кузнецова принёс «столичным» победу в этом матче.

Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов отразил все 26 бросков в матче и провёл вторую сухую игру в текущем сезоне НХЛ. Его соотечественник и коллега по амплуа из «Айлендерс» Семён Варламов отразил все 28 бросков — для него этот шат-аут стал 5-м в сезоне.

«Вашингтон Кэпиталз», набрав 64 очка в 47 встречах, занимает первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. «Нью-Йорк Айлендерс» (63) – третье.

Самсонов спас «Вашингтон» после выхода два в одного в исполнении игроков «Айлендерс»
НХЛ - регулярный чемпионат
23 апреля 2021, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 1
Б
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Кузнецов – 65:00' (ПБ)

В параллельном матче «Виннипег Джетс» на домашнем льду уступил «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:5.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 апреля 2021, пятница. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 5
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Мэттьюс (Марнер) – 00:27' (5x5)   0:2 Симмондс (Таварес, Холл) – 01:18' (5x5)   1:2 Шайфли (Копп, Эпплтон) – 03:19' (5x5)   2:2 Копп (Эпплтон) – 10:26' (5x5)   2:3 Спецца (Торнтон, Маззин) – 11:59' (6x5)   2:4 Марнер (Мэттьюс) – 32:58' (5x5)   3:4 Коннор (Уилер, Шайфли) – 37:56' (5x5)   3:5 Марнер (Фолиньо, Мэттьюс) – 59:54' (en)
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