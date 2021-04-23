Буллит Кузнецова и шат-аут Самсонова принесли «Вашингтону» победу над «Айлендерс»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Айлендерс» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей по буллитам – 1:0.

В основное время командам отличиться не удалось. Овертайм победителя также не выявил, а в победной серии бросок Евгения Кузнецова принёс «столичным» победу в этом матче.

Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов отразил все 26 бросков в матче и провёл вторую сухую игру в текущем сезоне НХЛ. Его соотечественник и коллега по амплуа из «Айлендерс» Семён Варламов отразил все 28 бросков — для него этот шат-аут стал 5-м в сезоне.

«Вашингтон Кэпиталз», набрав 64 очка в 47 встречах, занимает первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. «Нью-Йорк Айлендерс» (63) – третье.

Самсонов спас «Вашингтон» после выхода два в одного в исполнении игроков «Айлендерс»

В параллельном матче «Виннипег Джетс» на домашнем льду уступил «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:5.