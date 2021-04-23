Р. Ротенберг — о сборной России U18: пусть ребята помнят, что за них болеет вся страна

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг прокомментировал состав национальной команды на предстоящий юниорский чемпионат мира 2021 года.
«Довольны тем, как команда прошла этот сбор — он получился долгим, но ребята выдерживали нагрузки и набрали хорошую форму. У нынешнего состава сборной очень большой потенциал, рассчитываем, что ребята смогут его реализовать. Впереди у них самое серьезное испытание в карьере на сегодняшний день. Но здесь собраны ребята с характером. Они и технари, и бойцы — это очень важно.
У нас габаритная, по-хорошему агрессивная команда, все с хорошим катанием и игровым мышлением. Важно, что у ребят горят глаза. Но самое главное, что свои амбиции надо доказать делом. Нужен счёт на табло. Ребятам желаю удачи, пусть сыграют так, как умеют и помнят о том, что за них болеет вся страна», — цитирует Ротенберга официальный сайт Федерации хоккея России.
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