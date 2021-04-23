Нападающий системы СКА Чибриков будет капитаном сборной России U18 на ЮЧМ-2021

Главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещёв назвал капитана команды на ЮЧМ-2021, который пройдёт в США с 27 апреля по 7 мая.

«Капитаном команды на турнире будет Чибриков, ассистентами — Иванцов и Фигурин.Как принимали решение? Собрались тренерским штабом, каждый высказал свое мнение. Остановились на этих кандидатурах», – цитирует Лещёва официальный сайт Федерации хоккея России.

В нынешний сезоне 18-летний Никита Чибриков дебютировал в КХЛ в составе СКА. Российский форвард принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу при нейтральном показателе полезности. В среднем за матч молодой форвард проводил на льду 7 минут и 44 секунды.