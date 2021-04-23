Врана, ван Римсдайк и Мэттьюс – звёзды дня в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги объявил трёх лучших игроков дня. Ими стали Остон Мэттьюс, выступающий за «Торонто Мэйпл Лифс», Джеймс ван Римсдайк из «Филадельфии Флайерз», и Якуб Врана, представляющий «Детройт Ред-Уингз».
Тройку лучших игроков замкнул нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс. Американец открыл счёт в матче с «Винипегом» в первом периоде, во втором – ассистировал Митчу Марнеру, забросившему победную шайбу. Ещё один ассист Остон отдал тому же Марнеру, который забил в пустые ворота.
Вторую строчку занял форвард «Филадельфии» Джеймс ван Римсдайк. Нападающий забросил две шайбы в большинстве в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Лучшим игроком дня стал новичок «Детройта» Якуб Врана. Чешский форвард оформил покер в матче с «Даллас Старз».
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