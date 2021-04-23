Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Врана, ван Римсдайк и Мэттьюс – звёзды дня в НХЛ

Врана, ван Римсдайк и Мэттьюс – звёзды дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги объявил трёх лучших игроков дня. Ими стали Остон Мэттьюс, выступающий за «Торонто Мэйпл Лифс», Джеймс ван Римсдайк из «Филадельфии Флайерз», и Якуб Врана, представляющий «Детройт Ред-Уингз».

Тройку лучших игроков замкнул нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс. Американец открыл счёт в матче с «Винипегом» в первом периоде, во втором – ассистировал Митчу Марнеру, забросившему победную шайбу. Ещё один ассист Остон отдал тому же Марнеру, который забил в пустые ворота.

Вторую строчку занял форвард «Филадельфии» Джеймс ван Римсдайк. Нападающий забросил две шайбы в большинстве в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Лучшим игроком дня стал новичок «Детройта» Якуб Врана. Чешский форвард оформил покер в матче с «Даллас Старз».

Покер Враны помог «Детройту» разгромить «Даллас», Худобина заменили после первого периода
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021