Россия и Беларусь сыграют в первом матче Еврочелленджа в 18:00
Сегодня, 23 апреля, на «ВТБ Арене имени Аркадия Чернышёва» состоится первый матч Еврочелленджа между сборными России и Беларуси. Начало — в 18:00 мск.
Сегодня с Беларусью сыграет национальная сборная России, завтра, 24 апреля — олимпийская. 25 апреля начнётся второй подготовительный цикл. 28 апреля россияне вылетят в Швейцарию, где 30 апреля и 1 мая в городе Билль проведёт два матча против швейцарцев.
Напомним, что эти матчи проходят в рамках подготовки к чемпионату мира – 2021, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 25 мая по 6 июня.
Ранее сообщалось, что сборной России не помогут защитники Илья Любушкин и Иван Проворов, а также нападающие Евгений Дадонов, Павел Бучневич, Владислав Наместников и Артемий Панарин.
Источник: шесть игроков НХЛ точно не помогут сборной России на ЧМ-2021
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