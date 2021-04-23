Россия и Беларусь сыграют в первом матче Еврочелленджа в 18:00

Сегодня, 23 апреля, на «ВТБ Арене имени Аркадия Чернышёва» состоится первый матч Еврочелленджа между сборными России и Беларуси. Начало — в 18:00 мск.



Сегодня с Беларусью сыграет национальная сборная России, завтра, 24 апреля — олимпийская. 25 апреля начнётся второй подготовительный цикл. 28 апреля россияне вылетят в Швейцарию, где 30 апреля и 1 мая в городе Билль проведёт два матча против швейцарцев.



Напомним, что эти матчи проходят в рамках подготовки к чемпионату мира – 2021, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 25 мая по 6 июня.

Ранее сообщалось, что сборной России не помогут защитники Илья Любушкин и Иван Проворов, а также нападающие Евгений Дадонов, Павел Бучневич, Владислав Наместников и Артемий Панарин.