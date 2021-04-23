Рижское «Динамо» достигло договорённости с лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Финля
«Динамо Рига» достигла договорённости с лучшим бомбардиром финского чемпионата форвардом «Эссят» Себастьяном Веннстрёмом, сообщает официальный сайт клуба.
В текущем сезоне шведский нападающий провёл 25 матчей и набрал 46 очков: забросил 33 шайбы и отдал 13 результативных передач. Ближайший преследователь в списке снайперов – эстонец Роберт Рооба, у которого 30 заброшенных шайб.
Напомним, что Веннстрём был выбрал «Сент-Луис Блюз» на драфте НХЛ-2010 под общим 44-м номером.
По итогам сезона «Эссят» занял 12-е место в таблице финского чемпионата и не вышел в плей-офф.
Текущий регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги рижское «Динамо» завершило на 11-м месте в таблице Западной конференции и не вышло в плей-офф.
Рекомендуем вам
- 23 апреля 2021
-
13:18
-
13:15
-
13:10
-
13:06
-
12:59
-
12:56
-
12:11
-
12:04
-
11:00
-
10:52
-
10:00
-
09:59
-
09:55
-
09:52
-
09:44
-
09:33
-
09:11
-
08:49
-
08:37
-
07:44
-
07:39
-
07:18
-
07:11
-
06:58
-
06:35
-
06:22
-
06:18
-
06:08
-
06:00
-
05:45
-
05:35
-
05:12
-
04:57
-
04:49
-
04:41
Партнерский контент
Рекомендуем вам