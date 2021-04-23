Рижское «Динамо» достигло договорённости с лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Финля

«Динамо Рига» достигла договорённости с лучшим бомбардиром финского чемпионата форвардом «Эссят» Себастьяном Веннстрёмом, сообщает официальный сайт клуба.



В текущем сезоне шведский нападающий провёл 25 матчей и набрал 46 очков: забросил 33 шайбы и отдал 13 результативных передач. Ближайший преследователь в списке снайперов – эстонец Роберт Рооба, у которого 30 заброшенных шайб.



Напомним, что Веннстрём был выбрал «Сент-Луис Блюз» на драфте НХЛ-2010 под общим 44-м номером.

По итогам сезона «Эссят» занял 12-е место в таблице финского чемпионата и не вышел в плей-офф.

Текущий регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги рижское «Динамо» завершило на 11-м месте в таблице Западной конференции и не вышло в плей-офф.