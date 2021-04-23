Фигурин: у меня с собой книга «Русская пятерка». Надеюсь, она меня будет вдохновлять

Защитник и ассистент капитана юниорской сборной России Александр Фигурин поделился мнением о предстоящем юниорском чемпионате мира.
«У нас было четыре цикла, они шли по нарастающей. Самым тяжелым, я думаю, был третий. Все выкладывались, старались, каждый хотел попасть в окончательный состав. Эмоции, конечно, только положительные. Все рады быть здесь. Для меня эта поездка в Северную Америку, как и для многих ребят, не первая, долгий перелет не проблема. Форму не растеряли, мы за время сбора набрали очень хорошие кондиции, так что все нормально.
Как планирую проводить время в «пузыре»? В поездку взял с собой ноутбук, буду смотреть сериалы, если будет позволять время. Ещё у меня с собой книга «Русская пятерка». Я ее ещё не дочитал, она интересная и, надеюсь, будет меня вдохновлять. Так что на карантине будет, чем заняться.
Нашу команду могу описать как сплоченную, сильную, дружную. Быть ассистентом капитана — большая ответственность, надо будет помогать всем ребятам, поддерживать их, самому всегда быть в тонусе, на каждый матч выходить заряженным. И, естественно, помогать тренерам, быть начеку.
Поддержка болельщиков очень важна. У нас такая большая страна, обычно на турнирах все пишут комментарии, желают удачи. Чувствуем поддержку и постараемся оправдать ожидания», — цитирует Фигурина официальный сайт ФХР.
- 23 апреля 2021
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