Виктор Тихонов подпишет контракт с «Салаватом» после 30 апреля

«Салават Юлаев» и Виктор Тихонов договорились о продолжении карьеры нападающего в Уфе, сообщает «Собкор02». О заключении контракта будет объявлено после 30 апреля.

32-летний центрфорвард минувший сезон провёл в казанском «Ак Барсе», записав на свой счёт 23 (11+12) очка в 42 матчах регулярного чемпионата и 5 (3+2) — в 15 встречах плей-офф. В регулярке Тихонов выиграл 56,3% вбрасываний, провёл 19 силовых приёмов и заблокировал 23 броска по воротам.



В КХЛ внук прославленного советского тренера выступал также за «Северсталь» и петербургский СКА, с которым дважды становился обладателем Кубка Гагарина в 2015 и 2017 годах. Всего на высшем уровне российского хоккея провёл 554 матча, отметившись 257 (137+120) баллами за результативность.



В Национальной хоккейной лиге выступал за клубы «Финикс/Аризону Койотс» и «Чикаго Блэкхоукс». В общей сложности сыграл в 111 матчах НХЛ, забросив 11 шайб и отдав 11 голевых передач. Также провёл 82 матча в АХЛ за клуб «Сан-Антонио Рэмпейдж», записав на свой счёт 44 (14+30) очка.



На международном уровне представлял Россию на Олимпиаде в Сочи, выиграл в том же году чемпионат мира 2014 года, став лучшим снайпером и бомбардиром турнира.