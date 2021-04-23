Вратарь «Локо» Гуськов вернулся в состав после травмы

Вратарь ярославского «Локо» Егор Гуськов попал в состав команды на пятый матч финальной серии Кубка Харламова против МХК «Динамо-Москва», сообщает пресс-служба Молодёжной хоккейной лиги.
Гуськов получил повреждение во втором периоде матча 1/2 финала против «Ирбиса». Вратарь пропустил четыре стартовых матча финальной серии.
Напомним, что после четырёх матчей ярославцы уступают в серии со счётом 1-2.
Гуськов стал лучшим вратарём регулярного чемпионата МХЛ, лидером по проценту отражённых бросков и коэффициенту надёжности. Кроме того, он обновил рекорд по сухим матчам за регулярку — 13.
Егор Гуськов является претендентом на попадание в состав сборной России на молодёжный чемпионат мира 2022 года.
«Динамо» и «Локо» встретятся в пятом финальном матче Кубка Харламова 23 апреля в 19:00 мск.
- 23 апреля 2021
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