Агент Чинахова прокомментировал слухи о том, что форвард подписал контракт с «Коламбусом»

Шуми Бабаев, агент нападающего омского «Авангарда» Егора Чинахова, прокомментировал информацию о том, что его клиент подпишет контракт с командой Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс».
«Чинахов подписал контракт с «Коламбусом»? Интересное кино. Нет, конечно, это даже немножко смешно. У нас всё по-старому, мы будем принимать решение только после окончания плей-офф в КХЛ», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.
«Авангард» уступает ЦСКА со счётом 1-2 в серии в финале плей-офф Кубка Гагарина.
20-летний Чинахов в текущем сезоне набрал 17 (10+7) очков в 32 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 7 (5+2) очков в 19 встречах.
Чинахов был выбран «Коламбусом» на драфте НХЛ-2020 в первом раунде под 21-м общим номером.
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