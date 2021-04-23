Агент Чинахова прокомментировал слухи о том, что форвард подписал контракт с «Коламбусом»

Шуми Бабаев, агент нападающего омского «Авангарда» Егора Чинахова, прокомментировал информацию о том, что его клиент подпишет контракт с командой Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс».

«Чинахов подписал контракт с «Коламбусом»? Интересное кино. Нет, конечно, это даже немножко смешно. У нас всё по-старому, мы будем принимать решение только после окончания плей-офф в КХЛ», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

«Авангард» уступает ЦСКА со счётом 1-2 в серии в финале плей-офф Кубка Гагарина.



20-летний Чинахов в текущем сезоне набрал 17 (10+7) очков в 32 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 7 (5+2) очков в 19 встречах.



Чинахов был выбран «Коламбусом» на драфте НХЛ-2020 в первом раунде под 21-м общим номером.