Рванут в Америку или останутся дома? 9 русских хоккеистов, которые могут уехать в НХЛ

Одна из традиций любого хоккейного межсезонья — массовый (или не очень) отъезд игроков из России в Америку. Какие бы шаги не предпринимали в нашей стране для удержания талантов, НХЛ пока остаётся главной мечтой и целью №1 для любого амбициозного хоккеиста. За океан едет и молодёжь, не успевшая ещё толком о себе заявить на родине, зато задрафтованная клубами сильнейшей лиги мира, и более опытные ребята, вполне состоявшиеся в КХЛ и созревшие для нового шага в карьере.
Рассказываем, кто из русских хоккеистов может рвануть в НХЛ в межсезонье-2021. Уникальность нынешней ситуации в том, что дедлайн в Америке намечен на 12 апреля, а к этой дате в КХЛ уже могут быть определены оба финалиста Кубка Гагарина. То есть, потенциальные кандидаты на отъезд из команд, рано вылетевших или вовсе не попавших в плей-офф, в теории могут зацепить ещё и концовку сезона НХЛ, если сумеют договориться о досрочном расторжении контрактов в КХЛ, действующих до 30 апреля.
Обращаем внимание, что в наш список попали только те ребята, у кого сейчас есть полноценные контракты с клубами КХЛ, истекающие в конце сезона. В нашей лиге сейчас выступает много хоккеистов в аренде, и подавляющее большинство из них в любом случае вернётся в расположение своих заокеанских команд.
Егор Чинахов, 20 лет («Авангард»)
Егор Чинахов
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Статистика: 29 игр, 16 (9+7) очков, «-2»
Молодой омич только в нынешнем сезоне ворвался в КХЛ, но стартовал так удачно, что соблазнил «Коламбус» отдать за себя первый пик на осеннем драфте в НХЛ.
Испытание повышенным вниманием и заданный темп Чинахов в целом выдержал и смог занять в «Авангарде» свою нишу — наконечника атак и киллера в большинстве. Это неудивительно, учитывая, что главное оружие
Егора — шикарный бросок с кистей. МЧМ для форварда получился смазанным, он запорол немало моментов, да ещё и получил травму, от которой отходил ещё месяц после турнира. Но сейчас Чинахов вернулся и, принимая во внимание обилие травм в «Авангарде», на него в омском клубе сейчас вновь, как и в начале сезона, будут смотреть как на лидера.
Уедет Чинахов в «Коламбус» весной/летом или не уедет? Вопрос будет оставаться открытым до самого конца. Если «Блю Джекетс» проявят настойчивость, то Егор может и сорваться за океан, но и в «Авангарде» сейчас прекрасно умеют убеждать игроков не торопиться.
Никита Трямкин, 26 лет («Автомобилист»)
Никита Трямкин
Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru
Статистика: 56 игр,13 (3+10) очков, «-5»
Прошлым летом габаритный уралец долго ждал предложения от «Ванкувера», но в итоге остался в «Автомобилисте» ещё на год. Агент Трямкина тогда говорил, что «Кэнакс» тянули из-за неопределённости с потолком зарплат, а в июле Никите уже было нельзя удлинять паузу. Всего лишь годичное соглашение с родным клубом намекает, что в новое межсезонье Трямкин снова попытается вернуться в НХЛ.
Кто-то скажет, что Трямкину в сильнейшей лиге мира делать совершенно нечего, и будет отчасти прав. Никита не развивается, и даже слегка деградирует в «Автомобилисте», теряя каждый год какие-то свои сильные качества. Но не будем забывать, что в Америке редко смотрят на игру своих проспектов в КХЛ, ориентируясь на собственные оценки возможностей игрока. Трямкин для «Ванкувера» ещё точно не отрезанный ломоть, и летом наверняка состоится новый раунд переговоров.
Максим Шалунов, 28 лет (ЦСКА)
Максим Шалунов
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Статистика: 49 игр, 33 (16+17) очков, «+19»
Шалунов тоже мог уехать в НХЛ прошлым летом (по крайней мере, в этом убеждал его агент), однако остался в ЦСКА и вряд ли об этом пожалел. После ухода Капризова, Григоренко, Вея Максим выбился в лидеры «армейского» клуба, став мозговой частью ведущего звена красно-синих Мамин — Шалунов — Окулов.
Сейчас Шалунов в великолепной форме, проводит лучший чемпионат в карьере, и уже в следующее межсезонье разговоры о его отъезде в «Чикаго» или какой-либо другой клуб КХЛ можно будет воспринимать без улыбки.
Михаил Науменков, 28 лет («Салават Юлаев»)
Михаил Науменков
Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru
Статистика в «Салавате»: 22 игры, 11 (4+7) очков, «+5»
В ЦСКА мы знали Науменкова, как скромного защитника-домоседа, а потому с удивлением встречали информацию о его планах уехать в Америку. Но, оказавшись в «Салавате» в результате резонансного обмена, Михаил раскрылся, превратившись в шикарного универсала, полезного на обеих частях площадки. Никуда не делись навыки надёжного оборонца, полученные в системе ЦСКА, а в Уфе Науменкову разрешили гораздо смелее подключаться в атаку.
В такой форме Науменков уже больше похож на потенциального кандидата в НХЛ. Летом его, конечно, попытается продлить «Салават», наверняка захочет вернуть ЦСКА, но Шуми Бабаев, как мне кажется, сделает всё, чтобы увезти-таки в Америку и Науменкова, и Шалунова, и Жафярова — трёх своих клиентов, проводящих прорывной сезон.
Родион Амиров, 19 лет («Салават Юлаев»)
Родион Амиров
Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru
Статистика: 35 игр, 12 (8+4) очков, «+2»
Молодой уфимский форвард как раз из плеяды тех игроков, кто талантлив, но ещё далёк от своего полноценного становления. Ему явно не помешает окрепнуть в «Салавате», но в «Торонто» уже разговаривают со своим топ-проспектом и явно не прочь увидеть его в тренировочном лагере перед следующим сезоном.
Ситуация разрешится после окончания чемпионата для уфимцев, а пока агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы игрока, справедливо отмечает, что над вопросом ближайшего будущего Амирова придётся серьёзно поразмышлять.
Александр Кадейкин, 27 лет («Салават Юлаев»)
Александр Кадейкин
Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru
Статистика: 50 игр, 32 (11+21) очка, «+5»
Кадейкин продолжает прогрессировать в «Салавате» и прямо сейчас проводит свой лучший сезон в карьере. Классный двусторонний центрфорвард, наращивающий с годами свою результативность — роль Кадейкина в Уфе трудно переоценить.
В апреле у Александра заканчивается контракт, он становится неограниченно свободным агентом, и нет сомнений, что на него будет большой спрос в КХЛ. Однако не секрет, что сам Кадейкин мечтает попробовать себя за океаном, а в 27 лет затягивать с выполнением этой задачи уже некуда.
В Америке права на Александра принадлежат «Детройту», но понятно, что возможны разные варианты.
Василий Подколзин, 19 лет (СКА)
Василий Подколзин
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Статистика: 34 игры, 11 (5+6) очков, «+6»
Один из самых переоценённых (на мой взгляд) российских молодых хоккеистов слабо выступил на МЧМ, никак не может выйти хотя бы на вторые роли в СКА, однако в «Ванкувере» Подколзина ждут с нетерпением, и Василий уже точно поедет в Канаду по окончании контракта с петербуржцами.
Что же, хоть я и не вижу в Подколзине будущего лидера клуба НХЛ, но могу только пожелать Василию удачи. Вполне возможно, что работа с заокеанскими специалистами и доверие тренеров, которым Подколзина собираются наделить, превратят его из пробивного «бульдозера» в умного и разностороннего форварда экстра-класса. В конце концов, он ещё очень молод, чтобы делать какие-то безапелляционные прогнозы о его перспективах.
Дамир Жафяров, 26 лет («Торпедо»)
Дамир Жафяров
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Статистика: 55 игр, 59 (20+39) очков, «+5»
Жафяров — главное открытие этого сезона КХЛ. Ещё год назад трудно было представить Дамира в НХЛ (хотя ходили разговоры), но сейчас — совершенно другое дело. Миниатюрные габариты компенсируются потрясающим видением площадки, скоростью, манёвренностью, выносливостью. Кроме того, в арсенале Жафярова есть отличный кистевой бросок и навыки плеймейкера.
За этот сезон Дамир серьёзно прокачал свои лидерские качества, вытягивая за собой «Торпедо», а также здорово выступил на международном уровне. Как раз в этих моментах Жафяров провалился в прошлом чемпионате, когда после невнятной игры за сборную России ушёл в тень и в клубе во второй половине сезона.
Словом, сейчас Дамир находится в идеальной спортивной и психологической форме. И думаю, что в этот раз у него должно всё срастись с НХЛ.
Захар Бардаков, 19 лет («Витязь»)
Захар Бардаков
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Статистика: 40 игр, 10 (7+3) очков, «0»
Вряд ли фамилия Бардакова была широко известна до МЧМ-2021, но после того турнира трудолюбивый и боевой форвард «Витязя» попал в число главных открытий по версии скаутов НХЛ.
Затем уже Захар расцвёл в клубе, выдав голевую серию и показав себя не только полезным чекером, но и неплохим, собственно, нападающим, а в феврале Бардаков здорово выступил ещё и за взрослую сборную России на шведских играх. Его карьера явно идёт по нарастающей, а стиль игры Бардакова прекрасно отвечает североамериканским требованиям. Контракт у Захара с «Витязем» заканчивается в апреле, у меня нет никаких сомнений, что форвардом уже интересуется СКА, но может случиться и так, что Бардакову поступит интересное предложение из-за океана, где его в своё время никто не задрафтовал.
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