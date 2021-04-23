Брагин: Самонов провёл слабый матч? Сложно говорить так категорично

Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал выступление голкипера Александра Самонова в первом матче Еврочелленджа с командой Беларуси (6:3).

«Думаю, мы посмотрим всех вратарей. Сегодня Самонов провёл слабый матч? Сложно говорить так категорично. Мы давно не играли, а Самонов и в клубе пропустил последние три матча. Без практики всем непросто. Завтра у нас будет практически другой состав, будем смотреть молодёжь. Воронкова завтра ждать не стоит.

Я бы не сказал, что третий период оказался плохим. Существовали моменты, в которых надо было забивать. Да, в конце пропустили после удаления. В первую очередь потеряли концентрацию», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.