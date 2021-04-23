Брагин: Самонов провёл слабый матч? Сложно говорить так категорично
Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал выступление голкипера Александра Самонова в первом матче Еврочелленджа с командой Беларуси (6:3).
«Думаю, мы посмотрим всех вратарей. Сегодня Самонов провёл слабый матч? Сложно говорить так категорично. Мы давно не играли, а Самонов и в клубе пропустил последние три матча. Без практики всем непросто. Завтра у нас будет практически другой состав, будем смотреть молодёжь. Воронкова завтра ждать не стоит.
Я бы не сказал, что третий период оказался плохим. Существовали моменты, в которых надо было забивать. Да, в конце пропустили после удаления. В первую очередь потеряли концентрацию», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Россия не пощадила Беларусь. Наши забили шесть голов за период!
Репетиция перед чемпионатом мира команде Валерия Брагина пока удаётся, но третья двадцатиминутка матча была сыграна слабо.
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