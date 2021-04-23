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Капитан МХК «Динамо» — о победе в Кубке Харламова: секрета нет. В финале мы были сильнее

Капитан МХК «Динамо» — о победе в Кубке Харламова: секрета нет. В финале мы были сильнее
Хоккей / МХЛ 0

Капитан молодёжной команды московского «Динамо» Максим Махрин прокомментировал завоевание Кубка Харламова.

«Мы счастливы, это не передать словами. Очень рады, что сумели завоевать первый для молодёжного «Динамо» Кубок Харламова. С самого начала сезона у нас был настрой победить, мы это сделали, я очень счастлив. В финале мы были сильнее, просто переиграли соперника, никакого секрета нет. Хочется выделить Абросимова и Никулина, пацаны — просто звери. Все матчи оказались тяжёлыми, перед каждым был мандраж. Мы вышли очень заряженными, сразу полетели вперёд, получилось создать преимущество. Ярославцы приблизились в счёте, где-то мы расслабились, но сумели вовремя собраться и победить», — сказал Махрин после пятой встречи с «Локо» (7:5, 4-1).

Первые в истории! «Динамо» выиграло Кубок Харламова, собрав хет-трик из трофеев
«Локо» был близок к роскошному камбэку, но московский клуб устоял. Бело-голубые побеждали в КХЛ, ВХЛ, а теперь стали чемпионом и в МХЛ.
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