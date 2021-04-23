Капитан МХК «Динамо» — о победе в Кубке Харламова: секрета нет. В финале мы были сильнее
Капитан молодёжной команды московского «Динамо» Максим Махрин прокомментировал завоевание Кубка Харламова.
«Мы счастливы, это не передать словами. Очень рады, что сумели завоевать первый для молодёжного «Динамо» Кубок Харламова. С самого начала сезона у нас был настрой победить, мы это сделали, я очень счастлив. В финале мы были сильнее, просто переиграли соперника, никакого секрета нет. Хочется выделить Абросимова и Никулина, пацаны — просто звери. Все матчи оказались тяжёлыми, перед каждым был мандраж. Мы вышли очень заряженными, сразу полетели вперёд, получилось создать преимущество. Ярославцы приблизились в счёте, где-то мы расслабились, но сумели вовремя собраться и победить», — сказал Махрин после пятой встречи с «Локо» (7:5, 4-1).
Первые в истории! «Динамо» выиграло Кубок Харламова, собрав хет-трик из трофеев
«Локо» был близок к роскошному камбэку, но московский клуб устоял. Бело-голубые побеждали в КХЛ, ВХЛ, а теперь стали чемпионом и в МХЛ.
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