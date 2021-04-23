Первые в истории! «Динамо» выиграло Кубок Харламова, собрав хет-трик из трофеев

«Локо» был близок к роскошному камбэку, но московский клуб устоял. Бело-голубые побеждали в КХЛ, ВХЛ, а теперь стали чемпионом и в МХЛ.

Сборная России отправила пятый матч финала плей-офф МХЛ в Красногорск

Ярославская часть финальной серии Кубка Харламова между местным «Локо» и московским «Динамо» завершилась со счётом 1-1. В первом домашнем матче железнодорожники одержали победу (3:1), но уже на следующий день бело-голубые взяли убедительный реванш как по счёту (4:1), так и по непосредственному содержанию игры. Подопечные Ярослава Люзенкова вернулись в столицу России с комфортным преимуществом в серии 3-1. Для завоевания заветного трофея им оставалось сделать всего один шаг, на совершение которого у них было три попытки.

В МХЛ будет новый чемпион? «Динамо» в одной победе от Кубка Харламова Бело-голубые могут впервые в истории стать чемпионом МХЛ, но действующий обладатель трофея знает рецепт камбэков в финальных сериях.

Начиная с полуфинальной стадии плей-офф динамовская молодёжка проводила домашние встречи на московской «ВТБ-Арене». Этот стадион освободился после вылета из розыгрыша Кубка Гагарина главной команды системы московского «Динамо», и было бы странно не задействовать сооружение под проведение матчей МХЛ. Однако на самый главный матч сезона бело-голубые были вынуждены вернуться в Красногорск, где они выступали на протяжении всего регулярного чемпионата и первых раундов плей-офф. Всё дело в том, что ФХР договорилась об использовании «ВТБ-Арены» под организацию матчей Еврочелленджа, где сборная России принимала национальную команду Беларуси.

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Ровные четыре звена «Динамо» против доминирующего Никулина

В четвёртом матче полуфинала с «Ирбисом» молодёжка «Локо» горела 2:5 и 3:6, но смогла забросить три шайбы подряд, после чего Руслан Абросимов точно бросил в овертайме. За 64 минуты игры команда Александра Ардашева отличилась семь раз, но в финальной серии с «Динамо» атака железнодорожников впала в откровенный ступор. За четыре встречи с динамовцами ярославские хоккеисты в общей сложности забросили шайб меньше, чем за ту самую встречу с «Ирбисом» – шесть против семи.

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Тренерский штаб москвичей сумел найти противодействие против грозной атаки «Локо». По большему счету, только у лучшего снайпера плей-офф МХЛ Степана Никулина получалось творить вещи, тогда как все остальные лидеры «Локо» замолчали. 20-летний Никулин дважды с помощью индивидуального мастерства поражал ворота голкипера «Динамо» Вадима Жеренко, а все остальные в сумме сподобились на три шайбы (ещё один гол был забит в пустые ворота).

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В свою очередь в московском «Динамо» в разное время серии выстреливают все четыре звена. Почти от каждого нападающего бело-голубых периодически исходит острота – и никогда нельзя с полной уверенностью сказать, кого необходимо закрыть в этой команде, чтобы добиться успеха в отдельно взятом матче. В этом плане младшее «Динамо» выступило полной противоположностью главной команды своей системы, где тройка Вадима Шипачёва выделялась с огромным запасом. Перед началом пятого матча в топ-10 лучших бомбардиров плей-офф МХЛ входило сразу три динамовца (Никита Луховской, Иван Дидковский и Владислав Михайлов), при этом все перечисленные форварды играют в разных звеньях и практически не пересекаются друг с другом в игровых моментах на льду.

Рекордсмен МХЛ Гуськов вернулся в состав «Локо»

Два года назад ярославцы смогли совершить камбэк в финале плей-офф МХЛ. Тогда железнодорожники вытащили серию с «Авто», отыгравшись с 2-3 и в третий раз в истории лиги завоевали Кубок Харламова. Сейчас им требовалось одержать три победы подряд для повторения успеха. Динамовцы же ранее никогда не проходили дальше полуфинала плей-офф МХЛ, так что после выхода в финал нынешний сезон досрочно стал лучшим в их истории.

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Позитивной предматчевой новостью для гостей стало возвращение в состав лучшего голкипера МХЛ Егора Гуськова. В нынешнем сезоне Егор одержал 39 побед в 49 матчах регулярного чемпионата, а также обновил рекорд лиги по сухим матчам в одной регулярке. Примечательно, что рекордный 13-й шат-аут Гуськов оформил во встрече с московским «Динамо». В плей-офф 19-летний голкипер ещё дважды оставил ворота в неприкосновенности, но в четвёртом матче с «Ирбисом» получил крайне неприятную травму, по причине которой пропустил большую часть финальной серии.

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Вынужденный простой Гуськова не мог не сказаться на его игровых кондициях, и долгожданное возвращение голкипера на лёд сложилось далеко не лучшим образом. Хозяева открыли счёт на пятой минуте встречи. Защитник «Локо» Алексей Горячев выполнил плохую передачу в своей зоне, неудачно угодив в лицевой борт, после чего шайба прошла через вратарскую и выскочила на ближний пятак, откуда отличился Дидковский. Если бы Гуськов находился в своём оптимальном состоянии, то скорее всего, успел бы накрыть шайбу, и до форварда «Динамо» она бы попросту не дошла.

Всего спустя 35 секунд уже сам голкипер после броска Луховского допустил плохой отскок от щитка, в результате чего забил Максим Махрин. К шестой минуте первого периода железнодорожники получили 0:2 в матче, который они не имели права проигрывать. Тренерскому штабу «Локо» пришлось экстренно использовать тайм-аут, чтобы взбодрить молодых ребят, но характер встречи радикальным образом не изменился. Под занавес отрезка третью шайбу динамовцев забросил Дмитрий Злодеев, во многом сняв все вопросы об исходе матча и всего финала.

Пять голов на двоих за 20 минут

На старте второго отрезка гости получили шанс зацепиться за игру, но вместо того, чтобы реализовать численное большинство, пропустили сами. Резкую контратаку неотразимым броском под планку завершил Михайлов. Результативная передача на счету Дмитрия Рашевского. В следующей смене железнодорожники всё-таки отличились в этом большинстве – точный бросок нанёс Даниил Тесанов.

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Ровно в середине периода динамовцам удалась ещё одна стремительная контратака, увенчавшаяся голом Александра Кисакова. Для Гуськова встреча на этом была завершена, и вместо него в воротах появился Егор Горшков. На второй перерыв соперники отправились при счёте 5:3 в пользу бело-голубых – сначала цель поразил Роман Бычков, а следом отличился Павел Тютнев. Забив дважды за четыре минуты, ярославцы смогли сократить отставание всего до двух шайб и подарили себе надежду на чудесное спасение.

«Локо» не смог завершить потрясающий камбэк

Ещё один шаг в направлении камбэка гости сделали за шесть минут до конца третьего периода, когда дальним броском дубль оформил Тесанов. Однако уже спустя 21 секунду Рашевский снова упрочил преимущество хозяев. Пожалуй, один из самых техничных игроков в составе динамовской молодёжки воспользовался отличной передачей в исполнении Даниила Гутика. Судьба встречи решена?

Да как бы не так. Гости снова получили возможность сыграть в большинстве, заменили вратаря на шестого полевого игрока, но добились своего уже при игре в равных составах – хет-трик оформил Тесанов. Это 6:5 за 80 секунд до конца основного времени. Ардашев опять меняет Горшкова на дополнительного полевого игрока, но на этот раз забиивает «Динамо». Окончательный счёт установил Андрей Прибыльский, поразивший пустые ворота. Защитник бело-голубых подвёл итог феерическому матчу, а в роли его ассистента вновь выступил Гутик, для которого этот финал был невероятно принципиальным.

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Таким образом московское «Динамо» впервые в своей истории стало чемпионом МХЛ. Благодаря этому успеху столичный клуб в своей коллекции собрал хет-трик из всевозможных трофеев. Динамовцы стали первым российским клубом, которому покорились победы в КХЛ (Кубок Гагарина в 2012 и 2013 годах), в ВХЛ (Кубок Братины – 2017) и в МХЛ (Кубок Харламова – 2021).

Для многих из игроков этой чемпионской команды нынешний сезон по возрасту стал последним на уровне молодёжки. Теперь им предстоит пробиваться наверх и закрепляться в главной команде «Динамо», и кажется, что у пяти – семи игроков есть очень неплохой шанс это сделать уже в ближайшем будущем.