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4 очка Панарина и Бучневича на двоих помогли «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию»

4 очка Панарина и Бучневича на двоих помогли «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию»
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Филадельфию Флайерз. Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей забивали Крис Крайдер, Алекси Лафренье, Филип Хитл и российский нападающий Павел Бучневич. Также Бучневич в этой встрече отметился результативной передачей. На счету форварда Артемия Панарина две результативные передачи. Голкипер Александр Георгиев отразил 26 бросков. Единственную шайбу за «Филадельфию» забросил Оскар Линдблом. Защитник Иван Проворов очков не набрал.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 апреля 2021, суббота. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Крайдер (Панарин, Фокс) – 06:02' (5x4)   1:1 Линдблом (Ворачек, Кутюрье) – 06:47' (5x5)   2:1 Бучневич (Зибанеджад, Лафренье) – 07:56' (5x5)   3:1 Лафренье (Бучневич, Зибанеджад) – 49:24' (5x5)   4:1 Хитил (Какко, Панарин) – 53:40' (5x5)
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