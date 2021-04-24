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4 очка Панарина и Бучневича на двоих помогли «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Филадельфию Флайерз. Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей забивали Крис Крайдер, Алекси Лафренье, Филип Хитл и российский нападающий Павел Бучневич. Также Бучневич в этой встрече отметился результативной передачей. На счету форварда Артемия Панарина две результативные передачи. Голкипер Александр Георгиев отразил 26 бросков. Единственную шайбу за «Филадельфию» забросил Оскар Линдблом. Защитник Иван Проворов очков не набрал.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.