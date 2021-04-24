«Миннесота» обыграла «Лос-Анджелес» благодаря дублю Капризова

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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов (2), Нико Штурм и Йоэль Эрикссон Эк. Российский форвард за 15.28 на площадке шесть раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». За «Лос-Анджелес» голы забили Тревор Мур и Анже Копитар.

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«Уайлд» одержали седьмую победу в последних 10 играх, у «Кингз» это седьмое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 25 апреля «Миннесота» проведёт на выезде с «Сан-Хосе Шаркс», а «Лос-Анджелес» в этот же день примет «Аризону Койотс».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.