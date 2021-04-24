Панк-рок-бар Kraken хочет взыскать с «Сиэтла» $ 3,5 млн за ущерб своему бренду

Известный в Сиэтле панк-рок-бар Kraken хочет взыскать с клуба «Сиэтл Кракен» $ 3,5 млн за причинённый своему бренду ущерб, сообщает The Score.



Представители бара уже подали иск в Верховный суд округа Кинг, утверждая, что новый клуб НХЛ нарушил их права на товарный знак и повредил репутации заведения.



Речь идёт не только об использовании названия, но и о планах клуба открыть ресторан под названием Kraken Bar & Grill.



Утверждается, что именно это обстоятельство стало последней каплей для владельцев бара. В иске сказано, что они смирились с названием команды на фоне появления множества новых клиентов в хоккейной атрибутике.



«То, что их Kraken Bar станет или должен стать хоккейным или спортивным баром любого рода, было бы проклятием для нас и наших постоянных посетителей.



К нам приходят именно потому, что наше место ассоциируется с доступной едой и напитками, а также с живой музыкой — выступлениями известных панк- и метал-групп.



Их новый ресторан обязательно разрушит почти 10-летний имидж и репутацию нашего заведения», — говорится в заявлении.

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