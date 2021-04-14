В «Сиэтле» рассказали о поисках главного тренера на дебютный для клуба сезон в НХЛ

Генеральный менеджер нового клуба НХЛ «Сиэтл Кракен» Рон Фрэнсис сообщил, что продолжает изучать список потенциальных кандидатов на пост главного тренера команды. Напомним, клуб со следующего сезона станет участником НХЛ.



«Мы не хотим торопиться. Мы готовы решить этот вопрос в своё время. Тогда проведём переговоры и примем решение. Но сейчас, как нам кажется, будет разумнее проявить терпение, подождать, чтобы понять, каким будет предложение, а уже затем определиться с выбором.



Можно посмотреть, кто из тренеров сейчас оказался без работы или у кого завершается срок действия контракта. А ещё есть клубы, готовые пойти на перестановки. Многое может измениться в течение следующего месяца или двух. Если мы сочтём, что нашли нужного нам человека, клуб не побоится принять соответствующее решение (до завершения розыгрыша Кубка Стэнли). А если мы решим, что стоит подождать ещё немного, то нас устроит и такой вариант.



Да, список [кандидатов] существует уже давно. Мы присматривались к разным кандидатурам, чтобы понять характер этих тренеров, познакомиться с их методиками, узнать, где и как они работали, в какой ситуации находятся сейчас. Этот список постоянно обновляется, потому что меняются обстоятельства. Но, безусловно, у нас есть информация, с которой мы работаем», — приводит слова Фрэнсиса официальный сайт НХЛ.