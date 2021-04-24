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Давыдов: когда возглавлял молодёжную сборную СССР, главным было не золото

ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Давыдов: когда возглавлял молодёжную сборную СССР, главным было не золото
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Трёхкратный олимпийский чемпион, бывший защитник «Динамо» Виталий Давыдов прокомментировал победу молодёжной команды бело-голубых в плей-офф МХЛ.

«Такого талантливого поколения в «Динамо» не было тридцать лет? Да, ребята у нас очень хорошие, но с прогнозами давайте всё-таки не будем торопиться. Те поколения пахали в зале и на катке с утра и до вечера, а сейчас у зала с катком есть конкуренты — компьютеры и гулянки. Так что все зависит от самих молодых — от их отношения к профессии, к своему труду.

И от отношения клуба к молодёжи? Совершенно верно. В прошедшем сезоне в КХЛ наш тренерский штаб всё-таки не так сильно, как хотелось бы, доверял молодым, хотя, может, это молодые не так громко стучались в двери. Теперь главным тренером назначен Алексей Кудашов, в том же Ярославле он неплохо работал с юниорами. Надеюсь, в финале Кубка Харламова Кудашов был самым заинтересованным зрителем и разглядел в команде-чемпионе перспективные кадры для КХЛ.

Вообще от главного тренера в профессиональном спорте зависит очень многое. Когда я возглавлял молодёжную сборную СССР, о моей работе судили не только по золотым наградам чемпионата мира. Наверное, самым основным фактором было то, сколько выпускников сборной пробьётся в Высшую лигу, в национальную сборную СССР.

Поэтому хочу пожелать чемпионам МХЛ максимально уважительного отношения к своему труду. Только тогда они отвоюют свои места в главном «Динамо» — и состоятся в большом хоккее", — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.ru.

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