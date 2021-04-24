«Братишка!» Канадец Дамба по-русски кричит Капризову перед матчем с «Лос-Анджелесом»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4:2.
Перед встречей канадский защитник «дикарей» Мэтт Дамба решил подбодрить нападающего команды Кирилла Капризова и на русском языке прокричал: «Братишка!»
Напомним, Капризов в матче с «Лос-Анджелесом» оформил дубль.
Таким образом, российский нападающий забил в четвёртом матче подряд и установил рекорд «Уайлд» по продолжительности голевой серии для новичков. Ранее в этом сезоне он уже повторил достижение Мариана Габорика (сезон-2000/2001) и Паскаля Дюпуи (сезон-2001/2002), забивавших в трёх матчах подряд.
Кроме того, Капризов стал первым новичком в истории «Уайлд» с 20 шайбами в сезоне. Он продолжает улучшать клубный рекорд. Ранее Кирилл Капризов установил рекорд новичков «Миннесоты» по голам в дебютном сезоне НХЛ.
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