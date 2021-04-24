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Сборная России всухую обыграла Беларусь, одержав вторую победу подряд

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная России всухую обыграла Беларусь, одержав вторую победу подряд
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Во втором матче Еврочелленджа сборная России обыграла команду Беларуси. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в Москве и завершилась со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

На 19-й минуте матча Иван Морозов, реализовав численное большинство, с передачи Василия Подколзина вывел сборную России вперёд. В середине второго периода Павел Красковский забросил в меньшинстве.

Голкипер российской команды Иван Бочаров оформил шат-аут.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи
24 апреля 2021, суббота. 14:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 0
Беларусь
1:0 Морозов (Подколзин) – 18:41' (5x4)   2:0 Красковский (Пыленков, Сергеев) – 30:43' (4x5)

Напомним, завтра, 25 апреля, начнётся второй подготовительный цикл. 28 апреля россияне вылетят в Швейцарию, где 30 апреля и 1 мая в городе Билль проведут два матча со швейцарцами.

Эти встречи являются частью подготовки к чемпионату мира — 2021, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 25 мая по 6 июня.

Календарь ЧМ-2021
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