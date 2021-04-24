Сборная России всухую обыграла Беларусь, одержав вторую победу подряд

Во втором матче Еврочелленджа сборная России обыграла команду Беларуси. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в Москве и завершилась со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

На 19-й минуте матча Иван Морозов, реализовав численное большинство, с передачи Василия Подколзина вывел сборную России вперёд. В середине второго периода Павел Красковский забросил в меньшинстве.

Голкипер российской команды Иван Бочаров оформил шат-аут.

Напомним, завтра, 25 апреля, начнётся второй подготовительный цикл. 28 апреля россияне вылетят в Швейцарию, где 30 апреля и 1 мая в городе Билль проведут два матча со швейцарцами.



Эти встречи являются частью подготовки к чемпионату мира — 2021, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 25 мая по 6 июня.