Сборная России всухую обыграла Беларусь, одержав вторую победу подряд

Во втором матче Еврочелленджа сборная России обыграла команду Беларуси. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в Москве и завершилась со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.
На 19-й минуте матча Иван Морозов, реализовав численное большинство, с передачи Василия Подколзина вывел сборную России вперёд. В середине второго периода Павел Красковский забросил в меньшинстве.
Голкипер российской команды Иван Бочаров оформил шат-аут.
Напомним, завтра, 25 апреля, начнётся второй подготовительный цикл. 28 апреля россияне вылетят в Швейцарию, где 30 апреля и 1 мая в городе Билль проведут два матча со швейцарцами.
Эти встречи являются частью подготовки к чемпионату мира — 2021, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 25 мая по 6 июня.
- 24 апреля 2021
-
16:43
-
16:27
-
16:15
-
14:46
-
14:17
-
12:52
-
12:14
-
11:00
- 23 апреля 2021
-
22:14
-
21:13
-
21:01
-
20:57
-
20:46
-
20:44
-
20:24
-
19:20
-
17:50
-
16:57
-
15:22
-
15:00
-
10:00
- 22 апреля 2021
-
21:43
-
20:13
-
18:54
-
18:13
-
16:52
-
15:24
-
14:48
-
14:23
-
11:52
- 21 апреля 2021
-
23:14
-
17:40
-
17:00
-
15:21
-
12:45