«Авангард» — ЦСКА: Локтионов удалён до конца игры за удар между ног Костину
В четвёртом матче финала Кубка Гагарина на «Арене Балашиха» 24 апреля встречаются омский «Авангард» и ЦСКА.
После первого периода впереди гости – 2:0. На 19-й минуте форвард армейцев Андрей Локтионов нанёс удар клюшкой между ног нападающему «Авангарда» Климу Костину. За это Локтионов получил штраф 5+20 и, таким образом, больше не выйдет сегодня на лёд.
В составе ЦСКА голы забили Антон Слепышев и Максим Мамин. Перед вторым голом армейцев нападающий омичей Рид Буше не реализовал буллит после того, как Артём Блажиевский в площади ворот прижал шайбу рукой. Напомним, что после трёх игр счёт в серии – 2-1 в пользу ЦСКА.
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