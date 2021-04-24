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«Авангард» — ЦСКА. Платная трансляция
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16:50 Мск
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«Авангард» — ЦСКА: Локтионов удалён до конца игры за удар между ног Костину

«Авангард» — ЦСКА: Локтионов удалён до конца игры за удар между ног Костину
Хоккей / КХЛ 0

В четвёртом матче финала Кубка Гагарина на «Арене Балашиха» 24 апреля встречаются омский «Авангард» и ЦСКА.

После первого периода впереди гости – 2:0. На 19-й минуте форвард армейцев Андрей Локтионов нанёс удар клюшкой между ног нападающему «Авангарда» Климу Костину. За это Локтионов получил штраф 5+20 и, таким образом, больше не выйдет сегодня на лёд.

В составе ЦСКА голы забили Антон Слепышев и Максим Мамин. Перед вторым голом армейцев нападающий омичей Рид Буше не реализовал буллит после того, как Артём Блажиевский в площади ворот прижал шайбу рукой. Напомним, что после трёх игр счёт в серии – 2-1 в пользу ЦСКА.

КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 4-й матч
24 апреля 2021, суббота. 17:00 МСК
Авангард
Омск
2-й период
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Слепышев (Лайпсик) – 09:03' (5x5)   0:2 Мамин (Карнаухов, Сергеев) – 12:11' (5x5)   1:2 Найт (Костин, Буше) – 23:14' (5x4)
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