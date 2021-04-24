«Югра» стала обладателем Кубка Петрова

Ханты-мансийская «Югра» выиграла главный трофей Высшей хоккейной лиги – Кубок имени Владимира Петрова, обыграв в пятом матче финальной серии новокузнецкий «Металлург» — 2:1.



Первый гол в матче уже на пятой минуте забил югорчанин Алесандр Коннов. «Металлург» отыгрался за 2 минуты и 33 секунды до конца второго периода – с пятачка шайбу отправил в сетку Максим Кицын. Третий период прошёл без голов, а в овертайме на третьей минуте чемпионский гол для «Югры» забил Андрей Чуркин.



«Югра» выиграла главный трофей ВХЛ впервые в своей истории. Напомним, что ханты-мансийский клуб с 2010 по 2018 годы играл в КХЛ. Югорчане ранее также получили Кубок Шёлкового пути за победу в регулярном чемпионате ВХЛ нынешнего сезона.