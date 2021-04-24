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«Югра» стала обладателем Кубка Петрова

«Югра» стала обладателем Кубка Петрова
Хоккей / ВХЛ 0

Ханты-мансийская «Югра» выиграла главный трофей Высшей хоккейной лиги – Кубок имени Владимира Петрова, обыграв в пятом матче финальной серии новокузнецкий «Металлург» — 2:1.

Первый гол в матче уже на пятой минуте забил югорчанин Алесандр Коннов. «Металлург» отыгрался за 2 минуты и 33 секунды до конца второго периода – с пятачка шайбу отправил в сетку Максим Кицын. Третий период прошёл без голов, а в овертайме на третьей минуте чемпионский гол для «Югры» забил Андрей Чуркин.

«Югра» выиграла главный трофей ВХЛ впервые в своей истории. Напомним, что ханты-мансийский клуб с 2010 по 2018 годы играл в КХЛ. Югорчане ранее также получили Кубок Шёлкового пути за победу в регулярном чемпионате ВХЛ нынешнего сезона.

ВХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 5-й матч
24 апреля 2021, суббота. 15:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Окончен
2 : 1
ОТ
Металлург Нк
Новокузнецк
1:0 Коннов (Рыжков, Верёвкин) – 04:18' (5x5)   1:1 Кицын (Ердаков, Поляков) – 37:27' (5x5)   2:1 Чуркин – 62:05' (5x5)
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