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Хартли: победный гол «Авангарда» в овертайме — за пределами реальности. Что-то сумасшедшее

Хартли: победный гол «Авангарда» в овертайме — за пределами реальности. Что-то сумасшедшее
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли оценил игру своих хоккеистов в четвёртом матче финала Кубка Гагарина с ЦСКА, в котором омичи выиграли в овертайме — 4:3.

«Даже не знаю, с чего начать. ЦСКА здорово провёл старт матча, поставил нас в затруднительное положение. Но сложно выразить, насколько я уважаю своих ребят, что они проявляют свой характер. Они показывают непринятие вторых ролей, никогда не опускают руки. Не в первый раз перед нами встают препятствия, но мы движемся к своей цели. Думаю, многие команды были бы сломлены после шайбы за секунду до сирены, но мы перестроились в раздевалке. Этот победный гол в меньшинстве — за пределами реальности, что-то сумасшедшее. «Авангард» однозначно входит в топ команд, с которыми мне довелось работать за годы карьеры.

Да, по такому матчу можно снять какое-нибудь реалити-шоу. Вообще, захватывающий плей-офф получается. У «Авангарда» сложился отличный коллектив, и я вижу, что парни хотят постоянно совершенствоваться. Даже наши травмированные всегда находятся в раздевалке и являются частью большой семьи», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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