Епанчинцев – о победе в Кубке Петрова: долго к этому шли, и наконец-то дошли

Главный тренер ханты-мансийской «Югры» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу над новокузнецким «Металлургом» 2:1 ОТ в пятом матче финала Кубка Петрова, в результате чего югорчане выиграли трофей.
«Долго шли к этому, и наконец, дошли. Рад за ребят, за своих помощников. Эмоции тяжело объяснить. Кубок наш. Проделали большую работу в такое тяжёлое время… Горд за ребят. Кто-то уже стал двукратным обладателем Кубка. Благодарен всем нашим болельщикам — даже когда их не было на трибуне, они были с нами, а когда были, мы их слышали и дома, и на выезде. Это самое дорогое.
О чём думал в овертайме? Да ни о чём особом – как правильно сыграть. Понятно, что игра шла до гола. А по статистике мы все овертаймы выиграли. Ещё раз скажу, что горд за команду», — сказал Епанчинцев после матча.
- 24 апреля 2021
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