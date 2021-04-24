Кирилл Пилипенко признан самым ценным игроком плей-офф ВХЛ

Нападающий «Югры» Кирилл Пилипенко признан самым ценным игроком Кубка Петрова — плей-офф Высшей хоккейной лиги сезона-2020/2021.



Форвард провел в минувшем плей-офф 20 матчей и набрал в них 20 очков (12+8). На его счету один хет-трик, один дубль и три победные шайбы.

24-летний Пилипенко выступает в «Югре» с 2018 года, по ходу сезона 2019/2020 уходил в «Ермак» и «Горняк». В 2017 году уже становился обладателем главного трофея ВХЛ с балашихинским «Динамо».



Сегодня ханты-мансийская «Югра», победив в овертайме пятого матча финальной серии Кубка Петрова новокузнецкий «Металлург» 2:1, выиграла главный трофей ВХЛ — впервые в своей истории. Чемпионский гол для «Югры» забил Андрей Чуркин. Напомним, что ханты-мансийский клуб с 2010 по 2018 годы играл в КХЛ.