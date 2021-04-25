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Гол и ассистентский дубль Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Айлендерс»

Гол и ассистентский дубль Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ 0
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3.

В составе «Вашингтона» отличились Гарнет Хэтэуэй, Ти Джей Оши, Ник Дауд, Даниэль Спронг (дубль) и Евгений Кузнецов. За «Айлендерс» забрасывали Энтони Бовиллье, Адам Пелеч и Жан-Габриэль Пажо.

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов провёл на льду 13 минут 26 секунд и, помимо заброшенной шайбы, записал на свой счёт две результативные передачи, завершив матч с показателем полезности «+2».

Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 21 бросок из 24. Его визави и соотечественник из «Айлендерс» Илья Сорокин – 24 из 30.

«Вашингтон Кэпиталз», набрав 66 очков в 48 матчах, вернулся на лидирующую позицию в турнирной таблице Восточного дивизиона, обойдя «Питтсбург Пингвинз» (65). «Нью-Йорк Айлендерс» (63) – на 3-м месте.

Евгений Кузнецов в матче с «Айлендерс» забросил 9-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ
НХЛ - регулярный чемпионат
25 апреля 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Хэтэуэй (Дженсен) – 02:33' (5x5)   0:2 Оши (Бекстрём, Манта) – 10:55' (5x5)   1:2 Бовиллье – 14:28' (5x4)   2:2 Пелеч – 27:37' (4x5)   2:3 Дауд (Диллон, ван Римсдайк) – 32:21' (5x5)   2:4 Спронг (Кузнецов, Диллон) – 34:46' (5x5)   3:4 Пажо (Добсон, Барзал) – 37:12' (5x4)   3:5 Кузнецов – 47:35' (5x5)   3:6 Спронг (Уилсон, Кузнецов) – 54:43' (5x5)
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