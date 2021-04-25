Гол и ассистентский дубль Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Айлендерс»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3.
В составе «Вашингтона» отличились Гарнет Хэтэуэй, Ти Джей Оши, Ник Дауд, Даниэль Спронг (дубль) и Евгений Кузнецов. За «Айлендерс» забрасывали Энтони Бовиллье, Адам Пелеч и Жан-Габриэль Пажо.
Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов провёл на льду 13 минут 26 секунд и, помимо заброшенной шайбы, записал на свой счёт две результативные передачи, завершив матч с показателем полезности «+2».
Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 21 бросок из 24. Его визави и соотечественник из «Айлендерс» Илья Сорокин – 24 из 30.
«Вашингтон Кэпиталз», набрав 66 очков в 48 матчах, вернулся на лидирующую позицию в турнирной таблице Восточного дивизиона, обойдя «Питтсбург Пингвинз» (65). «Нью-Йорк Айлендерс» (63) – на 3-м месте.
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