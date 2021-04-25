Нападающий «Оттавы» Ткачук выбил стекло защитником «Ванкувера» Хэмоником
Американский нападающий «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук выбил стекло защитником «Ванкувер Кэнакс» Трэвисом Хэмоником, применив силовой приём.
На 20-й минуте матча Ткачук применил силовой приём против Хэмоника в зоне «Кэнакс», из-за чего вылетело защитное стекло.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Sportsnet.
Напомним, что матч завершился победой «Ванкувера» со счётом 4:2, а Хэмоник отметился результативной передачей.
После 41 матча «Кэнакс» с 41 очком занимает шестое место в таблице Северного дивизиона, у «Оттавы» 48 игр и 38 очков — «Сенаторз» занимает восьмую строчку.
По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.
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