Нападающий «Оттавы» Ткачук выбил стекло защитником «Ванкувера» Хэмоником

Американский нападающий «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук выбил стекло защитником «Ванкувер Кэнакс» Трэвисом Хэмоником, применив силовой приём.

На 20-й минуте матча Ткачук применил силовой приём против Хэмоника в зоне «Кэнакс», из-за чего вылетело защитное стекло.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Sportsnet.

Напомним, что матч завершился победой «Ванкувера» со счётом 4:2, а Хэмоник отметился результативной передачей.

После 41 матча «Кэнакс» с 41 очком занимает шестое место в таблице Северного дивизиона, у «Оттавы» 48 игр и 38 очков — «Сенаторз» занимает восьмую строчку.

По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.