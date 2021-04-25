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Спронг заменил Овечкина в звене Кузнецова и оформил дубль впервые с 2018-го

Спронг заменил Овечкина в звене Кузнецова и оформил дубль впервые с 2018-го
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Даниэль Спронг заменил травмированного форварда Александра Овечкина в звене Евгения Кузнецова и Тома Уилсона и оформил дубль в ворота «Нью-Йорк Айлендерс». Ранее Спронг дважды забрасывал за игру только один раз в карьере — в 2018 году в ворота того же соперника, сообщает официальный сайт НХЛ.

На 35-й минуте Даниэль Спронг открылся под передачу Евгения Кузнецова и замкнул передачу вдоль ворот.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир»

На 55-й минуте Кузнецов выиграл вбрасывание в чужой зоне, Том Уилсон откинул шайбу на Спронга, который броском в касание оформил дубль.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир»

Напомним, что «Вашингтон» обыграл «Айлендерс» со счётом 6:3.

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